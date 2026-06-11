Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Роскошное в ДНР, а также взяли под контроль Охримовку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Роскошное удалось освободить бойцам "Южной" группировки войск. В свою очередь, второй населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Север".

Ранее российские военные освободили населенные пункты Химик и Николаевка в ДНР. Занять территории удалось также благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Кроме того, ВС РФ освободили село Комсомольское в Запорожской области. Добиться этого удалось благодаря действиям группировки "Восток".

