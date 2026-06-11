11 июня, 12:05Политика
ВС РФ освободили населенные пункты Роскошное и Охримовка
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили населенный пункт Роскошное в ДНР, а также взяли под контроль Охримовку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Роскошное удалось освободить бойцам "Южной" группировки войск. В свою очередь, второй населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Север".
Ранее российские военные освободили населенные пункты Химик и Николаевка в ДНР. Занять территории удалось также благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск.
Кроме того, ВС РФ освободили село Комсомольское в Запорожской области. Добиться этого удалось благодаря действиям группировки "Восток".
ВС РФ заняли позиции в ДНР, Харьковской и Запорожской областях