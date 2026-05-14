Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 13:03

Политика

ВС РФ освободили Николаевку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.

Взять населенный пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям "Южной" группировки войск. В зоне ее ответственности Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 115 солдат.

Свыше 215 военных противник лишился в зоне группировки войск "Север", более 150 – от действий группировки "Запад", а также свыше 300 – в зоне "Центральной" группировки ВС РФ. Также ВСУ лишились свыше 350 и 60 военнослужащих на направлениях группировок "Восток" и "Днепр" соответственно.

Ранее российская армия атаковала объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах украинских войск. К операции привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

Они уничтожили места сборки, хранения и запуска вражеских дронов, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации противника.

Российские войска поразили цеха сборки беспилотников и склады горючего ВСУ

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика