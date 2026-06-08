CNN: в США пассажир с поддельным посадочным сорвал вылет самолета

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Мужчина сорвал рейс авиакомпании United Airlines в Соединенных Штатах, когда пробрался в самолет по поддельному посадочному талону. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел еще в мае в международном аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне. Пассажира – 25-летнего Абдулрахмана Орийоми – арестовали 5 июня в штате Техас. Ему предъявили обвинения в нарушении работы объекта критической инфраструктуры При этом сейчас выяснились новые подробности случившегося.

Согласно материалам дела, в аэропорту молодой человек смог незаметно пройти мимо работников транспортной безопасности. Он использовал ненастоящий посадочный талон и занял пассажирское место у прохода.

Потом Орийоми сделал вид, будто не уверен, что сел правильно, и ушел в туалет. Когда он вернулся спустя 15 минут, место уже было занято. Тогда он отправился в другую кабинку.

Лайнер уже начал движение, когда пассажиры сообщили бортпроводникам, что в уборной находится мужчина. Молодого человека не обнаружили в списках. В итоге командир самолета принял решение о возвращении к терминалу.

Лжепассажира вывели, после чего сотрудники кинологического подразделения проверили безопасность на воздушном судне. Вылет задержали более чем на 3 часа.

Недавно колумбийским пассажирам стало плохо на рейсе Богота – Пасто. Самолет облетал горный массив, два раза он неудачно заходил на посадку. В результате этого у некоторых людей сдали нервы: они плакали, кричали, кого-то вырвало.