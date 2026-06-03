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03 июня, 11:51

Происшествия

Вертолет разбился на юго-западе Англии

Фото: 123RF.com/badahos

Вертолет разбился в окрестностях города Оукхэмптон на юго-западе Англии, сообщает The Daily Mail со ссылкой на заявление полиции графств Девон и Корнуолл.

Летательный аппарат упал в поле на территории деревни Сортон-даун в ночь с 2 на 3 июня. Местный житель в беседе с журналистами указал, что взрыв произошел примерно в 03:15 по местному времени, то есть в 05:15 по московскому времени.

Экстренные службы находятся на месте крушения, специалисты пока не установили точную причину ЧП. Кроме того, неизвестно, сколько людей было на борту.

Ранее самолет с командой по пиклболу потерпел крушение в США. Игроки клуба "Амарилло" направлялись на турнир в Нью-Браунфелсе. Крушение произошло в городе Уимберли. В результате никто не выжил: скончались сам пилот и еще четверо пассажиров. Из-за произошедшего турнир был отменен.

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