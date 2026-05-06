06 мая, 14:15

Происшествия

Причиной авиакатастрофы в Омской области мог стать открывшийся капот двигателя

Фото: МАХ/"Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Причиной авиакатастрофы в Омской области мог стать открывшийся капот двигателя, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве указали, что у легкого самолета "Аэропракт-22" с регистрационным номером RA-1718G, по предварительным данным, открылся капот двигателя, после чего воздушное судно столкнулось с землей.

О крушении легкомоторного воздушного судна стало известно 6 мая. По предварительным данным, самолет, эксплуатируемый ООО "Авиабаза", упал при выполнении авиационных работ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Позже в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". На борту находились 2 человека, они погибли в результате происшествия.

По информации следствия, сверхлегкий самолет вылетел с площадки, расположенной возле деревни Кошкарево Омской области. После того как пилот сообщил о намерении вернуться, связь с воздушным судном была потеряна. В результате обломки самолета были найдены в 4 километрах от места взлета.

