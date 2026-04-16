Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Дели

Два самолета авиакомпаний Akasa Air и SpiceJet столкнулись в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительства авиаперевозчиков.

ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе. По предварительным данным, Boeing 737-700 при рулении задел стоявший на месте лайнер Akasa Air.

В результате столкновения повреждения получили оба воздушных судна – у самолета SpiceJet повреждено крыло, у Akasa Air – левый стабилизатор в хвостовой части фюзеляжа. Оба борта временно выведены из эксплуатации.

Пассажиры и экипаж благополучно покинули самолеты, пострадавших среди них нет. Главное управление гражданской авиации Индии начало расследование.

Ранее в аэропорту населенного пункта Марана в американском штате Аризона разбился небольшой самолет. Воздушное судно марки Piper PA-32 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего взорвалось. В результате два человека, которые находились на борту самолета, погибли. В настоящее время специалисты выясняют причины ЧП.