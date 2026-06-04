Кассиры, разнорабочие и курьеры стали самыми востребованными на рынке РФ в начале лета

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, кассиры, разнорабочие, курьеры и водители-экспедиторы – самые востребованные специалисты на российским рынке труда в начале лета. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования портала вакансий.

Для менеджеров по продажам и работе с клиентами доступно более 43,2 тысячи вакансий. Для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров есть 37,9 тысячи вакансий, для разнорабочих – 34,4 тысячи.

Количество вакансий для курьеров – 28,6 тысячи, а для водителей и экспедиторов – 25,4 тысячи. Анализ рынка труда провели в мае этого года среди более 680 тысяч новых вакансий.

Тем временем средняя зарплата сварщиков в Москве составляет около 250 тысяч рублей. Данная категория специалистов пользуется повышенным спросом на столичном рынке труда, а их доходные показатели стабильно занимают лидирующие позиции в рейтингах самых высокооплачиваемых профессий.

Доход рядовых сотрудников варьируется в пределах от 140 до 300 тысяч рублей ежемесячно, тогда как мастера высшей квалификации способны зарабатывать вплоть до 580 тысяч рублей.