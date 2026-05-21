Зарплата мастера по кондиционерам может достигать 500 тыс руб в Москве в сезон

Фото: 123RF.com/lenaogurtsova

Высококвалифицированный мастер по кондиционерам в столице может получать до 500 тысяч рублей в месяц в сезон. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.

"С наступлением жары традиционно растет спрос на специалистов по кондиционерам, в том числе монтажников и мастеров по ремонту и обслуживанию", – сказал он.

По информации кадрового центра, на данный момент в Москве открыто порядка 1,5 тысячи вакансий для таких специалистов. В среднем они зарабатывают 170 тысяч рублей. До полумиллиона могут получать мастера, работающие на себя или в премиум-сегменте, с учетом премий, сдельной платы и множества вызовов.

Семеренко добавил, что наиболее высокооплачиваемые позиции – это выезд к клиенту в город или область для диагностики, ремонта и сервисного обслуживания кондиционеров. Мастера обслуживают, монтируют и демонтируют системы, а также дают консультации по дальнейшему использованию.

Как правило, работодатели интересуются соискателями с опытом работы от года и полугода, которые обладают обширными знаниями в этой области и имеют свой автомобиль, отметил эксперт. Мастера должны знать, как устроены разные системы, и уметь хорошо работать с необходимыми инструментами, в том числе с манометрической станцией и течеискателем.

Также спросом пользуются мастера, которые занимаются монтажом промышленных систем. Например, при работе с VRF-системами важны навыки сварочных работ по меди и способность понимать чертежи.

По словам эксперта, центр "Профессии будущего" в Печатниках предлагает с нуля обучиться на монтажника систем вентиляции и кондиционирования и на слесаря по их обслуживанию. Курсы можно пройти всего за полтора месяца. После этого карьерные наставники помогут трудоустроиться.

Ранее сообщалось, что в Москве отрасли транспорта, строительства и ЖКХ, промышленности, сферы услуг и IT показали самый высокий рост зарплат за последние три года. В частности, доходы в области транспорта и логистики увеличились на 33% и составили в среднем порядка 175 тысяч рублей.

