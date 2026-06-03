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В США мужчина ударил уборщицу отверткой в глаз и насиловал пять часов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CBS News.

Это произошло в городе Кантон. Уборщицу в дом пригласил 23-летний Эзекииль Ламар Джексон. Пока женщина отмывала ванную комнату, мужчина напал на нее, ударив отверткой. Пострадавшая начала терять сознание, чем мужчина воспользовался, и в течение следующих часов злоумышленник ее насиловал.

Женщина смогла убедить Джексона в том, что ее нужно отвести в больницу. Он согласился, но приказал ей говорить врачам о том, что она ударилась о столешницу, когда упала.

Медики диагностировали перелом стенок глазницы и сотрясение мозга. Несмотря на приказ, пострадавшая смогла рассказать, что случилось на самом деле, после чего в больницу вызвали полицию. Мужчину задержали в приемном покое.



При осмотре телефона выяснилось, что злоумышленник выбирал себе жертву – он оставил примерно 15 откликов на объявления по поиску уборщицы, игнорируя при этом мужчин или крупных клининговые компании.

Джексон признал вину только по нескольким эпизодам. Суд в Джорджии приговорил его к пожизненному заключению.

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