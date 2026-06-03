Новый выход к станции метро "Комсомольская" открыт на Ленинградском вокзале

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый выход к станции метро "Комсомольская" открыт на цокольном этаже Ленинградского вокзала в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь пассажиры смогут быстро добираться от поездов дальнего следования до метро без необходимости выхода на улицу. Пройти до "Комсомольской" можно всего за две минуты.

При этом на цокольном этаже вокзала также есть переход под Краснопрудной улицей. Им удобно пользоваться тем, кто приезжает на "Комсомольскую", к Казанскому вокзалу и остановкам Московских трамвайных диаметров и идут к Ленинградскому вокзалу.

Отмечается, что открытый после обновления вокзал является полноценным транспортным узлом. Теперь пассажирам легче добраться до станции метро, попасть в город или поездам, пересесть на наземный городской транспорт.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, более 40% пассажиров отмечали важность быстрых и удобных пересадок. Теперь они могут выбрать самые разные варианты.

Обновленный Ленинградский вокзал 22 мая открыли Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров. По словам мэра, его полностью реконструировали. Теперь там появились новые удобные сервисы для работников и пассажиров.

Его пассажирские зоны после реконструкции стали больше в три раза. Одновременно на вокзале могут находиться более тысячи человек.

