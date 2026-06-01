01 июня, 19:39

Транспорт

Панно из 10 тысяч кусков смальты выложили на Ленинградском вокзале

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Мозаичные панно из 10 тысяч кусков смальты появились в световом зале на Ленинградском вокзале. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь панно составила свыше 800 квадратных метров. Над ним работала команда из 30 художников-мозаистов, которая уже создала для станции метро "Нагатинский Затон" мозаики с рыбами. Новая картина была разработана в жанре ведуты, позволяющем объединить на одном пространстве известные архитектурные объекты.

В частности, на одном из панно пассажиры смогут увидеть Московский Кремль, памятник князю Владимиру, сталинскую высотку на Котельнической набережной, парк "Зарядье", храм Христа Спасителя, олимпийский комплекс "Лужники", основное здание МГУ имени М. В. Ломоносова, Дворец гимнастики Ирины Винер, Московский международный деловой центр "Москва-Сити" и иные объекты.

На другом панно представлены Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловская крепость, храм Спаса на Крови и иные объекты Санкт-Петербурга. Кроме того, на картинах изображены герои романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", черного кота из песни на стихи Михаила Танича, самолет и другие предметы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что эта мозаика стала самой большой на транспортных объектах в России.

Автор данных панно, художник-монументалист Максим Козлов рассказал, что размер каждой картины составляет 5 на 85 метров. По его словам, во время их создания применялись римская и смешанная техники мозаики. В рамках последней используются большие частицы смальты для изображения неба и крупных поверхностей, а маленькие – для архитектурных объектов и деталей.

Козлов объяснил, что его задача в рамках данного проекта заключалась в том, чтобы раскрыть концепцию постоянно развивающегося города. Именно поэтому на каждом панно присутствуют как исторические объекты, так и новые. Таким образом, раскрывается замысел, который гласит, что от традиций до современности – всего один шаг.

"Этот путь символически повторяют пассажиры, проходя через пространство Ленинградского вокзала. Оба города изображены на берегах реки. Эта река символизирует течение времени и истории, частью которого становятся пассажиры вокзала. Находясь внутри пространства вокзала и двигаясь вдоль панно, человек словно следует по течению, постепенно открывая для себя знаковые архитектурные образы Москвы и Санкт-Петербурга", – добавил Козлов.

В общей сложности панно создавалось в течение полутора лет, из них выкладка мозаики осуществлялась на протяжении 7–8 месяцев.

Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после реконструкции 22 мая. Модернизация была выполнена в рамках федпроекта развития Центрального транспортного узла, составной части нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Работы проходили с августа 2024 года. Основная задача состояла в том, чтобы включить вокзал в единый транспортный каркас города, организовать новые выходы и входы, заменить инженерное оборудование, починить фасады и кровли.

После завершения реконструкции количество посадочных мест в зонах ожидания выросло с 700 более чем до 1 000, появилось 5 входов, из которых 2 предусмотрены на перспективу. В 2 раза улучшились воздухообмен и освещенность помещений. Также создали новые комнаты для мам с детьми.

