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05 июня, 09:25

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Газорегуляторный пункт "Училище Верховного совета" модернизировали в Москве

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Газорегуляторный пункт (ГРП) "Училище Верховного совета", который обеспечивает газоснабжение района Люблино, модернизировали в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в городе продолжается работа по обновлению ГРП, отвечающих за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных параметрах.

Решение о модернизации ГРП "Училище Верховного совета" было принято из-за длительной работы газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

Вице-мэр уточнил, что специалисты заменили устаревшее оборудование на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 380 кубометров в час, изготовленный из отечественных компонентов на производстве АО "Мосгаз". Новая техника надежная и тихая.

Все московские ГРП также обязательно оснащаются запорными устройствами, параметры работы которых контролируются из центральной диспетчерской. Это дает возможность в реальном времени управлять газовым хозяйством, подчеркнул Бирюков.

Ранее на юго-западе города построили газопровод высокого давления. Его проложили на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Газопровод протяженностью около 3,5 километра используется для подачи топлива на ГРП "Свалочный", обеспечивает работу предприятий и жилого фонда нескольких округов Москвы.

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