01 июня, 17:26

Город

Газопровод высокого давления проложили на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили строительство газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Газопровод, который стал частью программы развития и модернизации газотранспортной системы, проложили на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского.

Гендиректор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин отметил, что газопровод интегрирован в автоматизированную систему диспетчерского управления. Это позволяет круглосуточно контролировать работу сети и оперативно локализовать отклонения.

"При необходимости отдельные участки системы могут быть отключены менее чем за полторы минуты без влияния на работу всей сети", – добавил Вдовин.

Протяженность газопровода – около 3,5 километра. Он задействован в подаче топлива на газорегуляторный пункт "Свалочный", обеспечивает надежную работу предприятий и жилого фонда нескольких округов столицы.

При строительстве применялся комбинированный подход, в основе было микротоннелирование. Это позволило проложить газопровод на значительной глубине без вскрытия поверхности.

Кроме того, проходку тоннелей выполняли с использованием специального щитового оборудования и домкратных станций.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к модернизации крупного газорегуляторного пункта "Вокзальный". Он обеспечивает газоснабжение жилых домов в районах Коптево и Войковский на севере столицы.

В ходе работ планируется заменить устаревшие устройства современным отечественным газорегуляторным пунктом шкафного типа мощностью 1 640 кубометров.

