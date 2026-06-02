Российский препарат для терапии легочной гипертензии зарегистрируют в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Препарат для терапии легочной артериальной гипертензии планируют зарегистрировать и сделать доступным для граждан РФ уже в этом году. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, разработал субстанцию селексипага НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, после чего институт направил препарат на производство в Научно-производственный центр "Фармзащита" ФМБА России.

"Помимо этого, завершены работы еще по трем орфанным препаратам: для миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоз", – передает пресс-служба ФМБА РФ слова Скворцовой в MAX.

Она уточнила, что данные лекарства были тоже созданы в НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека.

Ранее российские ученые создали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК. Он позволяет сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной.

В Сеченовском университете пояснили, что алгоритм предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE) с последующим выбором лекарства и режима дозирования с учетом индивидуальных особенностей человека. Механизм планируют расширить на другие классы антигипертензивных препаратов.

