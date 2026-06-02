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02 июня, 18:28

В мире

Редкие красные молнии засняли над Тибетом

Видео: X/Iran Updates

Красные молнии, или спрайт, увидели в Тибете. Редкое природное явление запечатлели в момент грозы, передал телеканал India Today.

На кадрах, которые есть в Сети, в верхних слоях облаков можно увидеть яркие красные вспышки. Журналисты описали их как "гигантские светящиеся щупальца, уходящие в космос".

Красные спрайты считаются одной из разновидностей кратковременных световых явлений. Они, в отличие от простых молний, появляются гораздо выше в атмосфере. Часто – на высоте от 50–90 километров от земной поверхности. Спрайты возникают в момент, когда разряды молний ниже создают сильное электрическое напряжение в верхних слоях. Те возбуждают молекулы азота. В итоге этот процесс и рождает красное свечение.

Такое явление продолжается в небе всего пару миллисекунд. Именно из-за этого спрайты долгое время не удавалось описать или зафиксировать. Первые фотографии стали доступны лишь в 1989 году.

Ранее сообщалось, что в России этим летом тоже можно будет увидеть редкое явление. В конце июля или начале августа у россиян будет возможность наблюдать комету 10P/Tempel. Также жителей страны ждет парад планет.

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