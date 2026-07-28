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28 июля, 14:58

Политика

В Госдуме призвали создать спецподразделения в МВД для защиты детей от вербовки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением создать в структуре МВД и СК специальные подразделения, которые будут заниматься защитой детей от вербовки в интернете. Об этом политик заявил в беседе с RTVI.

По словам парламентария, такие подразделения должны работать на опережение, а не подключаться уже после совершения преступления. Миронов обратил внимание на рост числа случаев вербовки несовершеннолетних со стороны украинских спецслужб.

"Подростков через соцсети, игровые приложения и мессенджеры втягивают в тяжкие преступления. Обещают легкие деньги за "пустяковое задание", а делают орудием в чужих руках. Но расплата потом ложится на самого ребенка: уголовное дело, реальный срок, сломанная жизнь", – отметил депутат.

Политик подчеркнул, что ребенок в таких ситуациях является прежде всего жертвой. По его мнению, взрослые манипуляторы точно знают, на что давить, а подростку кажется, что это игра.

Главным инструментом защиты Миронов назвал профилактику. Он считает, что в школах она должна быть регулярной и вестись на понятном детям языке – с разбором реальных схем и примерами, вплоть до игровых форматов, чтобы ребенок сам мог распознать вербовщика.

Кроме того, просвещать необходимо и родителей. Лидер "Справедливой России" предложил проводить разъяснительную работу на предприятиях, чтобы взрослые замечали тревожные признаки и умели говорить об этом с детьми. Отдельную ответственность должны нести цифровые площадки – соцсети и мессенджеры, где происходит вербовка.

"У них есть все технические возможности вовремя замечать вербовщиков и вместе с государством пресекать охоту на детей", – заявил он.

Ранее кабмин РФ утвердил Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Планируется уменьшить количество повторных правонарушений среди детей, а также обеспечить полный охват подростков из групп индивидуальной профилактики организованной занятостью и досугом.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян в беседе с Москвой 24 уточнял, что обезопасить детей от деструктивного контента можно с помощью образования учителей и образования родителей.

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