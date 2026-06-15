Депутат Свинцов: занятия по кибербезопасности в школах будут актуальны для детей от 10 лет

Российские власти планируют усилить контроль за распространением деструктивного контента, чтобы оградить от него подростков. Какие меры предлагается внедрить и как повысить их эффективность, разбиралась Москва 24.

Непрерывный процесс

В России появится комплекс мер по информационной безопасности среди несовершеннолетних, следует из распоряжения кабмина об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года.

Новый регламент предполагает создание общих подходов, которые помогут оградить детей и подростков от деструктивных материалов. Также предусмотрены механизмы индивидуальной профилактической работы с теми, кто его распространяет. Кроме того, для решения конфликтов, возникающих в Сети, планируется внедрить восстановительные технологии, говорится в тексте документа.

Согласно Концепции, для педагогов, психологов и соцработников предусмотрено повышение квалификации в вопросах кибербезопасности и предотвращения вовлечения детей в деструктивные группы. Также должна развиваться система наставничества, согласно которой за несовершеннолетними из групп риска закрепляются наставники. Ими могут быть старшие школьники, студенты или волонтеры.

Таким образом планируется уменьшить количество повторных правонарушений среди детей, а также обеспечить полный охват подростков из групп индивидуальной профилактики организованной занятостью и досугом. Следить за исполнением плана будет Минпросвещения при участии МВД, Минцифры, Росмолодежи и других ведомств, уточнятся в документе.

При этом генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян в беседе с Москвой 24 уточнил, что обезопасить детей от деструктивного контента можно с помощью двух важных составляющих – образования учителей и образования родителей. По его словам, информационная грамотность представляет собой непрерывный процесс, а значит, знания должны обновляться постоянно.





Карен Казарян генеральный директор Института исследований интернета Даже родители, хорошо подкованные в IT и современных технологиях, к моменту взросления несовершеннолетних могут не осознавать актуальные угрозы и методы защиты. Поэтому любая концепция должна быть направлена не только на подростков, но и на тех, кто их учит и за ними следит. Очно невозможно охватить всю страну, поэтому логичнее говорить о вебинарах или комбинированных форматах.

По мнению Казаряна, требовать от IT-специалистов объяснения правил детям достаточно сложно, однако в целом их необходимо задействовать в подобной работе. Цепочка взаимодействия должна быть следующей: сначала эксперты обучают преподавателей, а те затем передают знания детям и родителям, добавил эксперт.

Нехватка опыта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с Москвой 24 отметил, что в каждом учебном заведении есть управляющий совет, который вполне способен привлечь необходимых специалистов для реализации защитных мер.

При этом он призвал департаменты образования регионов разработать совместно с департаментом цифрового развития соответствующие алгоритмы и методические рекомендации. Благодаря такому подходу можно будет избежать дополнительной нагрузки на школы, убежден парламентарий.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике Уровень знаний, требуемый ученикам для обеспечения цифровой гигиены, не слишком сложен – не нужно учить языкам программирования. Достаточно общих понятий: что такое интернет, как работают социальные сети. Подростки пользуются последними, но не всегда понимают механику и возможные последствия. Нужно разработать информационные материалы (например, видеоуроки), которые можно показывать в классах в присутствии преподавателя информатики, старшеклассников или приглашенных студентов вузов, способных отвечать на вопросы.

Депутат подчеркнул, что для детей такие регулярные занятия будут актуальны с возраста примерно 10 лет.

"Курс необязательно должен длиться 40 минут – достаточно 15–20 после занятий: собрать учеников, поговорить, показать на экране примеры фишинговых сайтов, стандартные методики вербовки, в том числе вовлечения в террористическую деятельность. Такая работа вполне реализуема", – рассказал Свинцов.

Он отметил, что данные меры потенциально эффективны, однако в настоящее время они не работают из-за отсутствия регламентов и, как следствие, нехватки опыта у руководства школ. Важно, чтобы был четкий порядок действий, аналогичный инструкции при пожарной тревоге.

"В свою очередь, внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов, возникающих в цифровой среде, представляет собой задачу более сложного порядка. Она должна решаться с привлечением психологов в каждом конкретном случае", – подчеркнул он.

Свинцов пояснил, что ряд ситуаций требуют системной работы психологов: например, когда между детьми происходит конфликт на фоне буллинга, он в скором времени перерастает в противостояние родителей.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике Если подросток ведет себя неадекватно (дерется, ломает вещи, оскорбляет учителей и сверстников), обязательно привлечение органов опеки и полиции. Эти вопросы нельзя замалчивать. В некоторых школах, к сожалению, администрация предпочитает именно такую тактику, что впоследствии приводит к серьезным последствиям. Поэтому решать нужно комплексно и внимательно.

Дальнейшее развитие законодательства должно включать ограничения в использовании интернета такими подростками, аналогично тому, как это действует для взрослых, совершивших преступления, например, мошеннического характера, заключил Свинцов.

