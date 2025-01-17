"Известия": мошенники начали использовать соцсети и мессенджеры вместо интернета

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В России мошенники перешли из интернета в социальные сети и мессенджеры. Об этом сообщает газета "Известия".

Как отметил руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков, Новый год в российском сегменте интернета начался достаточно спокойно. С 1 по 14 января в рамках проекта "Доменный патруль" было зафиксировано 1,2 тысячи обращений о неправомерном использовании доменов. При этом за аналогичный период 2024 года таких обращений было 2,1 тысячи.

Как правило, злоумышленники используют привычные схемы, например, различные голосования с целью взлома аккаунтов в Telegram, продажу поддельных билетов и прочее.

Директор Координационного центра Андрей Воробьев также утверждает, что удалось переломить тенденцию роста фишинга и сократить тем самым время реагирования на угрозы почти вдвое.

В свою очередь, сервис Solar AURA подтверждает снижение фишинговой активности в российских доменных зонах, однако отмечает высокую активность мошенников. Согласно данным компании, в 2024 году в лидерах по количеству фишинговых сайтов находилась зона .COM.

По словам депутата Госдумы Антона Немкина, на сегодня технические инструменты защиты позволяют избежать большинства фишинговых атак. Однако у многих россиян до сих пор не установлены антивирусы, особенно на мобильных устройствах. Чаще всего пользователи становятся жертвами злоумышленников из-за личной неосторожности, считает депутат, добавив, что ГД в 2025 году может принять законопроект о мерах по борьбе с кибермошенничеством.

"Он, в частности, предусматривает меры по запрету массовых спам-звонков и СМС-рассылок, создание биометрической базы голосов злоумышленников и установление запрета на отправку СМС-сообщений во время телефонных разговоров", – сказал Немкин.

Между тем москвичей призвали к бдительности на фоне активизации мошенников. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы напомнили, что мошеннические схемы постоянно меняются. Злоумышленники могут выяснить возраст, профессию и уровень дохода своей жертвы. На основании этой информации мошенник может выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и лучше повлияет на конкретного человека.