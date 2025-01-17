Кабмин предложит упрощенную биометрию в качестве защиты аккаунта на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Правительство РФ собирается предложить применение упрощенной биометрии для дополнительной защиты личного аккаунта на портале "Госуслуги". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Данное решение расширит доступ пользователей к инструментам защиты. Для регистрации упрощенной биометрии нужно будет сделать фото в защищенном мобильном приложении "Госуслуги биометрия" и активировать функцию применения биометрии в качестве второго фактора защиты в личном аккаунте на портале "Госуслуги".

"Для повышения безопасности аккаунта на портале есть и другие инструменты – например, обязательная двухфакторная аутентификация <...> Пользователи могут выбрать для себя подходящий вариант дополнительной защиты. Изменить его можно в любой момент в разделе "Безопасность". Но важно быть бдительным и никому никогда не сообщать сведения для входа в личный кабинет", – рассказали в аппарате вице-премьера.

Ранее в МВД раскрыли две схемы мошенников для получения доступа к "Госуслугам". Одна из этих схем реализуется через звонки потенциальной жертве от имени оператора связи. Злоумышленники предлагают россиянам продлить договор на обслуживание абонентского номера. Они утверждают, что для того, чтобы сделать это, необходимо назвать код из СМС, который в дальнейшем позволит мошенникам зайти в личный кабинет потерпевшего на портале.