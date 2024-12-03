Депутаты Даванков и Ткачев предложили информировать о мошенничестве через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили министерству цифрового развития РФ предупреждать граждан России через "Госуслуги" о новых схемах мошенничества и методах борьбы с ними, передает Агентство "Москва".

В обращении указаны самые распространенные аферы: рассылка gif-файлов с вредоносным кодом, который собирает личные данные и пароли от аккаунтов; оплата услуг по фейковому QR-коду, направляющему на поддельный ресурс, с помощью которого мошенники получают информацию о картах граждан; создание с помощью нейросети реалистичного видеоизображения человека, которое рассылается знакомым для вымогательства средств.

Даванков и Ткачев напомнили, что число верифицированных пользователей на "Госуслугах" достигает 110 миллиона человек – это более 70% россиян. Как утверждают депутаты, такой охват позволит предотвратить хищения средств у граждан, а также снизить количество случаев мошенничества.

Кроме того, авторы инициативы уточнили, что сейчас в России зафиксирован ежегодный рост случаев мошенничества. Так, в прошлом году аферистам удалось совершить около 1,17 миллиона успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и похитить 15,8 миллиарда рублей у россиян.

"По итогам 2024 года также ожидается рост количества похищенных средств: в II квартале 2024 года мошенники похитили у клиентов банков 4,8 миллиарда рублей, что на 25% превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала", – сказано в обращении депутатов.

Между тем Минцифры разработало комплекс законопроектов, которые обеспечат защиту граждан от действий мошенников, использующих IT-технологии. Так, граждане смогут дистанционно запретить оформление кредитов и займов через портал "Госуслуги" или банковские приложения. Чтобы снять ограничение, необходимо будет лично посетить МФЦ или отделение банка.

В случае изменения учетных данных или утечки личной информации клиента временно заблокируется возможность получения кредитов онлайн. Кроме того, будет введена система, которая позволит госорганам, банкам и цифровым платформам обмениваться информацией.

