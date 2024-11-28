Мошенники вновь стали использовать схему "перевода по ошибке"

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Мошенники начали активно использовать схемы, при которых они вовлекают в свои незаконные операции ничего не подозревающих граждан. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на эксперта Евгению Лазареву.

Она отметила, что сейчас выделяют три основные мошеннические схемы.

Первая – "ошибочный перевод". На банковскую карту жертвы приходит крупная сумма денег. После чего владельцу звонят с незнакомого номера и просят вернуть полученные средства, которые по ошибке были отправлены жертве. Правда, вернуть деньги мошенники просят уже на другую карту.

В случае если хозяин карты отказывается и заявляет, что оставит деньги себе, то его запугивают обращением в полицию по поводу незаконного обогащения. Это, как правило, работает, и жертва соглашается вернуть деньги, неосознанно становясь дропом, то есть человеком, чей банковский счет используется для вывода похищенных мошенническим путем средств.

Далее невольному пособнику мошенников звонит жертва, которая ранее перевела деньги за некий дорогостоящий товар, но покупку свою не получила. Пострадавшие начинают выяснять отношения, и в результате покупатель обращается в полицию, а человек, невольно ставшим дропом, попадает в базу Центробанка со всеми последствиями, включая отключение от дистанционного банковского обслуживания.

Второй схемой является взлом. Злоумышленники разными способами получают доступ к личному кабинету жертвы в банке, и пока та не восстановит доступ, они выводят все имеющиеся деньги, а также перегоняют через ее счета средства других жертв. Такая несвойственная активность подпадает под подозрение банка, и он блокирует счет, направляя информацию о нем в базу ЦБ.

Третья схема предполагает использование поддельных или похищенных документов жертвы для оформления карт и кредитов. Последствия в таком случае будут аналогичны другим случаям вовлечения людей в соучастие мошенникам.

"Пассивным дропом поневоле может стать, к сожалению, любая жертва социальной инженерии", – отметила Лазарева.

Для того чтобы обезопасить себя от вовлечения в мошенническую схему, необходимо сразу же обращаться в банк при получении денег "по ошибке", попросить вернуть их по реквизитам отправителя, показав таким образом кредитной организации свою добросовестность. Кроме того, после звонка можно также обратиться в полицию и не отвечать на звонки и сообщения с неизвестных и незнакомых номеров, что позволит избежать воздействия социальной инженерии.

Если человек уже совершил перевод и только после у него закрались сомнения, то все равно следует обратиться в банк. В дальнейшем это поможет ему доказать свою непричастность к мошеннической схеме.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, как не нарваться на мошенников при рефинансировании кредита. По его словам, выбор банка с лицензией и внимательное изучение условий поможет не стать жертвой аферистов.

