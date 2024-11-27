Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 08:10

Экономика
Главная / Новости /

Эксперт Бархота дал совет, как не нарваться на мошенников при рефинансировании кредита

Эксперт рассказал, как не нарваться на мошенников при рефинансировании кредита

Фото: 123RF/vladj55

Выбор банка с лицензией и внимательное изучение условий поможет не стать жертвой аферистов при рефинансировании. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предупредил о риске нарваться на мошенников при рефинансировании кредита. В разговоре с "РИА Новости" он пояснил, что есть множество недобросовестных компаний-посредников, которые исчезают с полученной предоплатой, либо предлагают невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов.

Андрей Бархота напомнил, что рефинансирование – это оформление нового займа для погашения уже имеющегося кредита, но под более низкую процентную ставку.

"Экономическая целесообразность рефинансирования возникает, когда новая ставка ниже хотя бы на полтора-два процентных пункта. Например, вы взяли кредит под 28%, а рефинансируете его минимум под 26%", – указал он.

Чтобы не нарваться на мошенников, эксперт посоветовал внимательно изучить кредитную организацию, в которую клиент планирует обратиться.

Новым кредитором должна быть банковская кредитная организация, у которой есть лицензия на осуществление операций. Перекредитование или рефинансирование должно находиться в перечне продуктов этого банка. Можно зайти на сайт и удостовериться, что такой продукт там есть.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

Кроме того, необходимо внимательно читать условия рефинансирования.

"Бывает, что кредиты, которые были взяты ранее, – залоговые. И новый кредитор расширяет залоговую базу. То есть у вас была заложена машина, а будет еще и квартира. Часто это упускается заемщиком из виду. Важно избежать расширения залоговой базы", – подчеркнул эксперт.

Ранее руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина посоветовала закрыть кредитную карту, если человек планирует взять ипотеку или кредит наличными. Дело в том, что лимит по карте учитывается при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН), даже если человек ей не пользуется.

Читайте также


Медведева Светлана

экономикаэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика