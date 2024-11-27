Эксперт Бархота дал совет, как не нарваться на мошенников при рефинансировании кредита

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Выбор банка с лицензией и внимательное изучение условий поможет не стать жертвой аферистов при рефинансировании. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предупредил о риске нарваться на мошенников при рефинансировании кредита. В разговоре с "РИА Новости" он пояснил, что есть множество недобросовестных компаний-посредников, которые исчезают с полученной предоплатой, либо предлагают невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов.

Андрей Бархота напомнил, что рефинансирование – это оформление нового займа для погашения уже имеющегося кредита, но под более низкую процентную ставку.

"Экономическая целесообразность рефинансирования возникает, когда новая ставка ниже хотя бы на полтора-два процентных пункта. Например, вы взяли кредит под 28%, а рефинансируете его минимум под 26%", – указал он.

Чтобы не нарваться на мошенников, эксперт посоветовал внимательно изучить кредитную организацию, в которую клиент планирует обратиться.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Новым кредитором должна быть банковская кредитная организация, у которой есть лицензия на осуществление операций. Перекредитование или рефинансирование должно находиться в перечне продуктов этого банка. Можно зайти на сайт и удостовериться, что такой продукт там есть.

Кроме того, необходимо внимательно читать условия рефинансирования.

"Бывает, что кредиты, которые были взяты ранее, – залоговые. И новый кредитор расширяет залоговую базу. То есть у вас была заложена машина, а будет еще и квартира. Часто это упускается заемщиком из виду. Важно избежать расширения залоговой базы", – подчеркнул эксперт.

Ранее руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина посоветовала закрыть кредитную карту, если человек планирует взять ипотеку или кредит наличными. Дело в том, что лимит по карте учитывается при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН), даже если человек ей не пользуется.

