Экономист Лобода посоветовал следить за кредитной историей, чтобы уберечься от аферистов

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Чтобы уберечь себя от кредитных мошенников, необходимо контролировать свою кредитную историю, а также использовать сложные пароли на "Госуслугах". При обнаружении мошеннического заема нужно срочно обратиться в полицию и предоставить правоохранителям доказательства того, что кредит был оформлен не вами. Об этом рассказал экономист Андрей Лобода в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт подчеркнул, что с марта 2025 года на "Госуслугах" можно будет оформить самозапрет на оформление необеспеченных кредитов. По его словам, это первый шаг, с помощью которого можно избежать мошеннических заемов, оформленных "от вашего имени без вашего ведома". При этом, если подобный кредит все же понадобится человеку, он может временно отозвать запрет, после активировав его.

"Второй шаг – контролировать свою кредитную историю. Через портал "Госуслуги" можно запросить выписку из нее и проверить, не появились ли кредиты, которые вы не брали", – добавил Лобода.

Среди других мер безопасности экономист назвал использование сложных паролей на "Госуслугах" и других сервисах, где хранятся личные данные. Если же кто-то получил доступ к вашему аккаунту, необходимо обратиться в МФЦ и сменить пароль. Кроме того, Лобода отметил, что в МФЦ можно также заменить паспорт в случае утечки паспортных данных.

В свою очередь, юрист Давид Адамс поделился с News.ru лучшими способами защиты пожилых людей от телефонных мошенников. По его мнению, важно объяснить пенсионерам, что нельзя передавать по телефону незнакомым людям конфиденциальную информацию, "такую как номера банковских карт, ПИН-коды, пароли от онлайн-банкинга или коды из СМС-сообщений".

"Важно подчеркнуть, что настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают такую информацию по телефону", – добавил Адамс.

Кроме того, по словам юриста, одним из действенных методов защиты является установка на телефоны пожилых людей специального приложения, которое будет блокировать звонки с подозрительных номеров, а также предупреждать о потенциальной угрозе. Загрузка подобного ПО на гаджет пожилых людей должна проводиться с участием более технически грамотных членов семьи или соцработников, заметил Адамс.

"Следует также обучить пожилых людей простому, но действенному правилу: при получении подозрительного звонка необходимо немедленно прервать разговор и перезвонить в организацию, от имени которой якобы поступил звонок, используя официальный номер телефона", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что пенсионерам нужно также рассказать об их праве на отказ от разговора с незнакомыми лицами, а также донести мысль, что это не проявление грубости, а важная мера для обеспечения их безопасности.

Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило россиян о новом вирусе, который рассылают мошенники в Telegram. В ведомстве предупредили, что мошенники в сообщения отправляют файлы с подписями, которые могут побудить жертву открыть их. Например, они могут быть подписаны как изображения, однако иметь расширение APK. В МВД предостерегли пользователей от их скачивания и призвали быть бдительными.