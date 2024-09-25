"Известия": мошенники начали использовать фальшивую банковскую рекламу

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Мошенники начали использовать фейковые рекламные акции от имени банков, сообщает газета "Известия".

Так, злоумышленники обещают отправить на карты денежные призы, под этим предлогом пытаясь получить доступ к персональным данным жертвы или к личным кабинетам в онлайн-банках. В подобных схемах мошенники часто используют фирменную символику банков и для правдоподобности добавляют ИНН, ЕРИД или ссылки на оригинальные сайты банков.

"Одна из схем, которая активно используется злоумышленниками, – рассылка фишинговых писем от имени крупного банка с предложением "специальной акции", – рассказал аналитик по информационной безопасности Ной Торосян.

По его словам, мошенники предлагают зарегистрироваться на сайте, активировать свой аккаунт и получить определенную сумму денег на личный счет. При этом злоумышленники подчеркивают сжатые сроки, в которые можно воспользоваться предложением.

В свою очередь, старший контент-аналитик Ольга Свистунова отметила, что иногда мошенники под видом представителей банков предлагают деньги за прохождение опроса о качестве обслуживания. В подобной схеме человека также, как правило, просят ввести по ссылке номер карты и другие конфиденциальные данные.

Эксперты советуют в первую очередь связаться с финансовой организацией, которая якобы предлагает акцию. Также информация об акции должна быть представлена на официальном сайте банка и других верифицированных ресурсах. Кроме того, реальный сотрудник банка никогда не будет запрашивать код из СМС-сообщений или другие персональные данные.

Помимо этого, мошенники трансформировали работу сайтов-зеркал, добавив в них ботов, которые якобы совершают брокерские услуги от имени популярных российских банков. Потенциальной жертве предлагается рассчитать дневной доход от инвестиций, отправить деньги на указанный счет и ждать прибыли.

Необходимо обращать внимание на то, что такие боты постепенно запрашивают всю информацию о пользователе, включая даже паспортные данные. Также мошенники для привлечения внимания используют актуальные инфоповоды, которые могут быть связаны с повышением ставки Центробанка.

Ранее россиянам дали советы по защите вкладов от мошенников. Так, не стоит сообщать третьим лицам о наличии денег на счете. Эксперты советуют скрывать от посторонних информацию о счетах – данная опция есть в приложениях большинства крупных банков. Помимо этого, нельзя переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей по электронной почте, в СМС-сообщениях и соцсетях.