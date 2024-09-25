Депутат Немкин: приложения, запрашивающие много разрешений, могут быть вирусными

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Приложения на телефоне, запрашивающие избыточные разрешения, а также скачанные с непроверенных сайтов и показывающие стороннюю рекламу, скорее всего, заражены вирусами. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, главную угрозу представляют собой такие вредоносные программы, как вирусы, "трояны" и шпионские программы.

"Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты, но их основная цель – получить доступ к личным данным пользователя, таким как пароли, банковская информация и контакты", – приводит РИА Новости слова депутата.

При установке такого приложения пользователь может потерять контроль над своими данными. В дальнейшем эти сведения могут использовать злоумышленники для кражи денег или распространения вредоносного контента, указал Немкин.

Вторая категория опасных приложений – программы, запрашивающие слишком много разрешений. Многие приложения требуют доступ к тем функциям смартфона, которые не нужны им для нормальной работы: доступ к камере, микрофону, контактам и прочему.

Эти приложения зачастую используют собранные данные для таргетированной рекламы, однако также могут продать их и менее добросовестным компаниям.

Еще одну опасность представляют собой фальшивые приложения, имитирующие популярные сервисы или программы. Они создаются с целью заблуждения пользователя. Он может думать, что скачивает официальное приложение соцсети или банка, однако на самом деле через вредоносную программу передает мошенникам свои логины и пароли.

Такие приложения распространяются через сторонние магазины приложений либо по подозрительным ссылкам. Это делает их особенно опасными для людей, не проверяющих источник скачивания, предупредил депутат.

Программы со встроенной рекламой и нежелательным ПО также являются опасными, поскольку могут перенаправлять пользователя на мошеннические сайты или даже скачивать дополнительные вредоносные программы без его ведома, заключил специалист.

Ранее эксперты обнаружили вирус Necro в популярных приложениях, которые можно скачать в Google Play и на других площадках.

Necro может загружать модули с различным функционалом. Среди них: отображение рекламных объявлений, загрузка исполняемых файлов, установка приложений от сторонних разработчиков, переход по произвольным ссылкам и выполнение кода на JavaScript.

Кроме того, Necro может оформить платные подписки, а также перенаправлять интернет-трафик через устройство жертвы.