Эксперт Ульянов назвал способ избежать кражи данных через "ускорители" YouTube

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Приложения для ускорения YouTube, скачанные из сомнительных источников, могут перехватывать личные данные пользователя. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее россиян предупредили, что программы для ускорения работы YouTube могут содержать вредоносное ПО и красть личные данные. По словам некоторых пользователей, после скачивания их устройство оказалось заражено вирусами Remote Access Tool или Remote Access Trojan, которые позволяют получить удаленный доступ к девайсу. Более того, приложения никак не влияют на работу видеохостинга, сообщила газета "Известия".

По словам Ульянова, фактически ничего нового в такой схеме нет. Мошенники часто используют новостную повестку и какой-то актуальный запрос со стороны пользователей, чтобы охватить широкую аудиторию.

Чтобы защититься от кражи личных данных, эксперт посоветовал внимательно изучить, кто предлагает установить приложение в интернете и насколько этот источник надежный.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Если это какой-то случайный человек, непонятный аккаунт – уровень доверия должен быть околонулевым. Вы должны получить информацию хотя бы из нескольких источников, что это приложение можно скачать, им можно пользоваться, оно работает и не замечено в краже данных. В противном случае есть высокий риск нарваться на мошенников.

В целом использовать ускорители для YouTube или нет, каждый решает для себя сам. Вместе с тем эксперт посоветовал попробовать присмотреться к другим видеохостингам.

"Бывает, что есть альтернатива, но люди все равно продолжают по привычке пользоваться одной и той же программой, а на самом деле можно было перейти. Вопрос только в привычке", – считает Ульянов.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в РФ не планируют принудительно блокировать видеохостинг YouTube. По его словам, подобный сценарий даже не рассматривается, поскольку ответные действия не должны допускать причинения вреда россиянам.