Эксперт по кибербезопасности Ульянов: злоумышленники могут воспользоваться умным домом

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Системы "умный дом" уязвимы перед преступниками, как и любое электронное устройство, заявил эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов в интервью радио Sputnik.

Специалист обратил внимание, что владелец подобной системы может столкнуться с двумя видами рисков. Так, получивший доступ к умному дому злоумышленник сможет собирать хранящиеся в системе данные, а также получит возможность вмешиваться в управление электрическими устройствами и подключаться к микрофону.

Второй вероятной угрозой эксперт назвал утечку информации, которая поступает разработчику в соответствии с пользовательским соглашением. Ульянов пояснил, что создатели системы могут использовать некоторые данные с этих устройств для улучшения пользовательских характеристик сервиса.

"Насколько это человека устраивает – вопрос открытый. Если доверяете разработчику, то пользуетесь системой. Если не доверяете, то лучше поискать что-то другое", – обратил внимание специалист.

По словам эксперта, к наиболее серьезным последствиям может привести подключение преступников к смартфону. Он назвал телефон, в котором хранится большое количество информации о пользователе, основным шпионским устройством.

"Тут и текстовая переписка, и голосовая, микрофон, камера, данные геопозиционирования, файлы, фотографии – все что угодно. <...> Теоретически если злоумышленник завладеет смартфоном, то у него любой информации будет даже больше, чем у нас самих", – отметил Ульянов.

Специалист также поделился советами о том, как можно уменьшить опасность использования умного дома злоумышленниками.

Так, эксперт рекомендовал периодически отключать устройства от сети и вынимать из них аккумуляторы. Также перед использованием Wi-Fi он призвал сменить предустановленный на роутере пароль и создать собственную учетную запись. По словам Ульянова, такие меры помогут "усложнить жизнь злоумышленникам". Однако он подчеркнул, что эти действия не смогут стать панацеей от утечки информации.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что хакеры, которым удалось взломать Wi-Fi-роутер, могут получить доступ к любому устройству, подключенному к маршрутизатору. Он также отметил, что взломанный роутер может быть использован для фишинговых атак.

