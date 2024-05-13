Эксперт Шутов: взлом роутера позволяет хакерам завладеть информацией по Wi-Fi

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Хакеры, взломавшие Wi-Fi-роутер, могут получить доступ к любому устройству, подключенному к маршрутизатору. Об этом в беседе с RT заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

"Под угрозой окажутся и передаваемые через Wi-Fi банковские данные и переписка, так как шифрование выполняется самим устройством", – уточнил он.

Кроме того, взломанный роутер, по словам Шутова, может быть использован для фишинговых атак. Из-за этого в браузере жертвы будут открываться поддельные сайты вместо настоящих, указал он. В этом случае злоумышленники также могут получить доступ к конфиденциальной информации, уточнил эксперт.

Такие устройства могут использовать для DDOS-атак, а также для несанкционированного доступа к сети через провайдера жертвы, уверен Шутов.



"Эта схема может быть использована для сокрытия противоправных действий: сигнал проходит через несколько взломанных устройств, оставляя преступника анонимным", – объяснил он.

Проверить свой маршрутизатор можно несколькими способами. Эксперт посоветовал отключить от него все устройства – если индикатор Wi-Fi продолжит мигать, значит, роутер раздает доступ в Сеть неизвестным устройствам.

"Также можно воспользоваться специальными мобильными приложениями: они фиксируют количество устройств, подключенных к сети, их IP-адрес в локальной сети", – указал Шутов.

По его словам, очень важно не только использовать надежный пароль, но и регулярно менять его, а также стараться обновлять свое программное обеспечение (ПО), так как производители постоянно повышают уровень защиты своих устройств.

Ранее компания Apple предупредила пользователей iPhone в 92 странах о возможных угрозах со стороны шпионского ПО. Поэтому корпорация порекомендовала всем получившим такое сообщение активировать режим для ограничения атак, отключив некоторые функции. Также всем обладателям телефонов этой фирмы посоветовали обновить систему до iOS 17.4.1.

