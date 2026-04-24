Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 19:41

Происшествия

Основатель детского отряда "Надежда" Ефим Штейнберг объявлен в розыск

Фото: preobr.ru

МВД России объявило в розыск основателя детского отряда "Надежда" Ефима Штейнберга, сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, мужчину разыскивают по уголовной статье. Других подробностей на сайте МВД не приводится.

Ранее столичный суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему старшему вице-президенту ВТБ Александру Тер-Аванесову, которого обвиняют в мошенничестве. Тер-Аванесов будет содержаться под стражей в течение 2 месяцев с того момента, как его передадут российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации в Россию.

До этого суд в Москве заочно арестовал экс-главу Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ") Леонида Киша по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его также объявили в международный розыск.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика