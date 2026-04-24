24 апреля, 23:37

Axios: представители США и Ирана встретятся в Пакистане 27 апреля

Переговоры США и Ирана в Пакистане могут пройти 27 апреля

Фото: ТАСС/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Исламабаде состоится в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщает журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

До официальной встречи Уиткофф и Кушнер проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками, уточнил журналист.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с Ираном. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс не примет участия в переговорах, так как спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф не присоединится ко встрече.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Новости мира: Трамп продлил режим перемирия с Ираном до 26 апреля

Читайте также


Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

