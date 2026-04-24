Axios: представители США и Ирана встретятся в Пакистане 27 апреля

Фото: ТАСС/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Исламабаде состоится в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщает журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

До официальной встречи Уиткофф и Кушнер проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками, уточнил журналист.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с Ираном. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс не примет участия в переговорах, так как спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф не присоединится ко встрече.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.