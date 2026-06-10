Собянин сообщил об уничтожении уже 58 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожено еще пять дронов, которые летели на Москву в среду, 10 июня, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр также подчеркнул, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских беспилотников на столицу началась 8 июня. На подлете к Москве сбили уже 58 БПЛА.

Из-за этого аэропорт Домодедово обслуживает самолеты по согласованию с соответствующими органами. В расписании рейсов возможны изменения, а вся дополнительная информация появится на онлайн-табло авиагавани.

