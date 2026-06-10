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10 июня, 18:57

Шоу-бизнес

Суд оставил в силе приговор блогеру Маркаряну по делу о реабилитации нацизма

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменений приговор, вынесенный блогеру Арсену Маркаряну за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Блогера задержали в августе прошлого года после публикации видео с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества. Тогда правоохранители также проверяли его на причастность к другим преступлениям.

В ноябре Невский районный суд Петербурга оштрафовал его на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Уточнялось, что в одном из роликов блогер описал психотропное вещество как стимулятор физической и умственной активности.

В марте 2026 года Московский городской суд признал Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и приговорил к 4,5 года колонии общего режима, а также запретил ему заниматься администрированием сайтов и использовать интернет-ресурсы на 4 года. Блогер уже предпринимал попытку обжаловать приговор, однако она тоже была безуспешной.

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