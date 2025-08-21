Блогеру из Москвы, публично оскорбившему участников СВО, грозит уголовное дело

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Блогеру из Москвы, который публично оскорблял участников СВО, грозит уголовное дело, заявила пресс-служба столичной прокуратуры.

Публикация москвича была выявлена в ходе мониторинга. В ней 20-летний блогер, разделяющий антироссийские позиции и взгляды, допустил высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении российских военных.

Прокуратура направила соответствующие материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье "Возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершенные публично".

В настоящий момент уже установлена личность злоумышленника, принятие решения о возбуждении уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Ранее в Сети появилось видео, на котором жительница Тюмени Анастасия насмехалась над участниками СВО. Она рассказывала, какими льготами она пользуется как супруга бойца спецоперации.

Женщина заявила, что попавший в интернет ролик вырезала из ее эфира и смонтировала знакомая. Доказательства этого, а также признание девушки в монтаже, по словам жительницы Тюмени, у нее есть.

