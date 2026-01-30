Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 19:46

Культура

Композитор Алексей Рыбников подписал мировое соглашение с Apple Music

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Советский и российский композитор Алексей Рыбников рассказал ТАСС, что подписал мировое соглашение с музыкальным стриминговым сервисом Apple Music.

Он уточнил, что судебные разбирательства были связаны с тем, что права на его композиции были "бесхозными". В настоящее время правами на музыку управляет Первое музыкальное издательство.

"Оно сейчас упорядочивает использование прав на мою музыку", – уточнил Рыбников.

Теперь музыку композитора вновь можно скачать с помощью Apple Music.

Рыбников подал в суд на платформы "Яндекс Музыка", "Звук", "ВКонтакте", "МТС Музыка", а также YouTube и Apple Music в апреле 2025 года. Он требовал защитить свои музыкальные произведения путем изъятия их из библиотек сервисов. Однако почти все иски были ему возвращены или оставлены без решения из-за ошибок в оформлении.

30 января 2026 года Мосгорсуд временно запретил скачивать через Apple Music, а также распространять песню "Бу-ра-ти-но" и другие произведения Рыбникова, имеющего на них исключительные права.

Запрет коснулся и 247 песен из разных советских фильмов. Среди них – композиция "Вертолет" из киноленты "Шла собака по роялю", "Картины" из фильма "Серафим Полубес и другие жители Земли", "Романс" из кинофильма "Сказки, сказки, сказки Старого Арбата" и прочие.

Читайте также


судыкультура

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика