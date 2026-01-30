Композитор Алексей Рыбников подписал мировое соглашение с Apple Music

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Советский и российский композитор Алексей Рыбников рассказал ТАСС, что подписал мировое соглашение с музыкальным стриминговым сервисом Apple Music.

Он уточнил, что судебные разбирательства были связаны с тем, что права на его композиции были "бесхозными". В настоящее время правами на музыку управляет Первое музыкальное издательство.

"Оно сейчас упорядочивает использование прав на мою музыку", – уточнил Рыбников.

Теперь музыку композитора вновь можно скачать с помощью Apple Music.

Рыбников подал в суд на платформы "Яндекс Музыка", "Звук", "ВКонтакте", "МТС Музыка", а также YouTube и Apple Music в апреле 2025 года. Он требовал защитить свои музыкальные произведения путем изъятия их из библиотек сервисов. Однако почти все иски были ему возвращены или оставлены без решения из-за ошибок в оформлении.

30 января 2026 года Мосгорсуд временно запретил скачивать через Apple Music, а также распространять песню "Бу-ра-ти-но" и другие произведения Рыбникова, имеющего на них исключительные права.

Запрет коснулся и 247 песен из разных советских фильмов. Среди них – композиция "Вертолет" из киноленты "Шла собака по роялю", "Картины" из фильма "Серафим Полубес и другие жители Земли", "Романс" из кинофильма "Сказки, сказки, сказки Старого Арбата" и прочие.

