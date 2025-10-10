Земфира сохранила права на свои песни в России

Фото: ТАСС/Егор Алеев (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом)

Певица Земфира (признана в РФ иноагентом) сохранила авторские права на свои песни в России, несмотря на статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на реестр произведений российских правообладателей.

Всего исполнительнице принадлежит 178 музыкальных композиций. Кроме того, она является автором 3 произведений, написанных для кинофильмов и спектаклей, а также 6 инструментальных пьес. Еще Земфира сочинила 2 рекламные песни.

Включение в реестр иноагентов не влияет на статус авторства, уточнила юрист Ирина Остапчук. По действующему законодательству получившие соответствующий статус сохраняют право считаться авторами своих произведений.

По словам эксперта, сейчас не существует правовых оснований для исключения Земфиры из реестра Российского авторского общества (РАО) как автора ее произведений.

"Если только она сама не решит отозвать у РАО право собирать за нее вознаграждение", – добавила Остапчук.

Юрист также подчеркнула, что с текущего года для иностранных агентов установлено особое правило, согласно которому все платежи за продажу или предоставление лицензии на объекты интеллектуальной собственности должны быть перечислены исключительно на специальный рублевый счет.

"Такой счет открывается в уполномоченном банке. Согласно приказу ЦБ, таким банком назначен Сбербанк. Соответственно, например, в случае с Земфирой роялти за использование ее песен должны перечисляться на этот специальный счет. Средства с этого специального счета иноагент сможет снять только в случае, если с него снимут этот статус", – заключила Остапчук.

Земфиру включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Такое решение Минюст аргументировал выступлениями певицы в поддержку Украины, призывами против СВО и финансированием, которое она получала от зарубежных источников.

После этого певица подала жалобу на решение Минюста, однако ее просьбу отклонили. В мае 2024 года Второй кассационный суд общей юрисдикции вновь отказался снять с Земфиры статус иноагента. В сентябре того же года исполнительница обжаловала отказ исключить ее из реестра иностранных агентов в Верховном суде.