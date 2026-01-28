Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 января, 19:03

Общество

Московские коммунальщики обеспечивают безопасность дорожного движения в снегопады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные коммунальные службы оперативно очищают улицы и дороги Москвы для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов во время снегопадов. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на департамент ЖКХ.

После расчистки улиц собранный снег формируется в валы вдоль обочины. Следом их убирают с улично-дорожной сети. Обычно после завершения осадков снег вывозят на снегосплавные пункты. Но в отдельных случаях его временно перемещают на пустующие территории, в основном в промышленных зонах.

"В условиях сложившейся застройки в исключительных случаях снег может временно перемещаться на участки объектов, где отсутствует интенсивное пешеходное и автомобильное движение, как, например, участок Миусской площади в Тверском районе ЦАО", – добавили в департаменте.

Ранее Москва обновила снежный максимум зимы. С учетом снегопадов, прошедших 27 и 28 января, в городе зафиксирован 21 миллиметр осадков, или 40% от нормы месяца.

В целом количество осадков в текущем месяце достигло 70 миллиметров, или 132% от нормы. По словам синоптиков, снег в Московском регионе будет идти до конца января, однако он будут менее интенсивным.

