Солнечная погода сохранится в Москве до конца марта

Солнечная погода сохранится в столице до конца марта, пасмурных дней не ожидается. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она отметила, что на текущей неделе, с 16 марта, в городе наблюдается переменная облачность, поэтому возможны облака как верхнего, так и среднего яруса. В скором времени могут появиться кучевые облака, характерные больше для начала апреля. При этом солнце все равно будет.

Синоптик предупредила и о возрастающей доле рассеянной радиации из-за перистой облачности. Также в последние дни наблюдалась прямая солнечная радиация.

Ранее Позднякова заявила, что апрель в Москве начнется с дождей. При этом температура днем будет составлять около 15 градусов. К середине месяца снег должен растаять полностью.

Также ожидается, что температура в мае и июне в столице превысит климатическую норму на 1–2 градуса. Дожди в эти месяцы с одинаковой вероятностью могут идти либо очень часто, либо очень редко.