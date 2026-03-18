Москвичам пообещали апрельское тепло в выходные

В конце рабочей недели погода в Москве может испортиться, однако в выходные, 21–22 марта, в город вернется мартовское солнце и апрельское 10-градусное тепло, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг, 19 марта, на фоне повышенного атмосферного давления в городе будет малооблачно. Кроме того, к утру температура опустится до минус 3 градусов, однако в светлое время суток ожидается чуть выше 10 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что теплая и сухая погода в Москве продолжится во второй половине марта.

Он отметил, что первая часть месяца выдалась аномально теплой. Средняя температура воздуха составляла 2,7 плюсовых градуса, что на 5,3 градуса выше нормы.

Согласно прогнозу, во второй половине марта положительная аномалия немного снизится и установится на отметке в 4–5 градусов. Кроме того, перестанут обновляться рекордные максимумы.

