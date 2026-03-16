В Подмосковье начался сезон аллергии из-за пыльцы с юга России

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В Московской области начался сезон аллергии из-за заносов пыльцы из южных регионов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения со ссылкой на врача-аллерголога, пульмонолога Красногорской больницы Елену Пятикову.

По ее словам, в этот период аллергики могут страдать от насморка, слез, зуда кожи и отеков век. Так проявляется поллиноз – сезонная аллергия на пыльцу растений.

Чтобы меньше с ней соприкасаться, врач посоветовала по возможности избегать прогулок в сухую и ветреную погоду или переносить их на вечернее и ночное время. Также она рекомендовала носить очки и маску для защиты слизистых оболочек носа и глаз.

"После улицы смените одежду, примите душ и промойте нос солевым растровом, чтобы смыть осевшую пыльцу", – добавила Пятикова.

Она отметила, что открывать окна квартиры следует в вечерние часы, когда пыльца осядет.

Врач также посоветовала отказаться от продуктов, которые могут усугубить проявления аллергии. К ним относятся мед, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишня, клубника, орехи и любые препараты с растительными компонентами.

"Сократите контакт с другими аллергенами (например, животными), а также откажитесь от курения и спиртных напитков", – указала врач.

Как подчеркнула Пятикова, при появлении симптомов аллергии необходимо как можно скорее обратиться к специалисту: только он может найти причину аллергии и подобрать правильную терапию.

Ранее сообщалось, что лекарства от аллергии нужно начать принимать до начала сезона цветения, тогда они будут работать эффективнее. При таком подходе время цветения пройдет для пациента с меньшими последствиями, а проявления аллергии будут менее выражены. Кроме того, медики посоветовали следить за прогнозом распространения пыльцы, заранее запастись лекарствами и обратиться за консультацией к врачу.