12 марта, 08:00Общество
Врачи заявили, что лекарства от аллергии нужно принимать до начала сезона цветения
Лекарства от аллергии нужно принимать заранее, еще до начала сезона цветения. Врачи объяснили, что тогда они будут работать эффективнее. Время цветения пройдет для пациента с меньшими последствиями. Проявления аллергии будут менее выражены.
Кроме того, медики рекомендуют следить за прогнозом распространения пыльцы, заранее запастись лекарствами и обратиться за консультацией к врачу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.