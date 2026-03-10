В России могут ограничить цены на такси во время непогоды

В России могут ограничить рост цен на такси во время непогоды и чрезвычайных ситуаций. Минтранс и ФАС прорабатывают такую возможность.

Речь идет о фиксации предельного размера повышающего коэффициента к базовому тарифу. На данный момент в такси применяется повышающий коэффициент, который умножается на стоимость поездки. В некоторых регионах из-за этого цены могут вырастать в три раза и больше.

