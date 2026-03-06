Камеры на дорогах Москвы начали распознавать машины такси без полисов ОСАГО. Камере нужно одновременно видеть госномер и VIN-номер – уникальный код транспортного средства, который нередко используют при оформлении страховки.

Полноценный запуск системы для всех легковых машин планируется к середине осени уже со штрафами. Сейчас за езду без полиса придется заплатить 800 рублей, за повторное нарушение – от 3 до 5 тысяч рублей. Сумма штрафов может быстро сравняться со стоимостью самой страховки.

