Новости

Новости

31 января, 13:25

Транспорт

Более 21 млрд поездок в городском транспорте совершили по карте "Тройка" за 13 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 21 миллиарда поездок совершили жители Москвы по "Тройке" во всем городском транспорте за 13 лет, рассказала пресс-служба Дептранса.

Данная карта является основным элементом столичной системы, которая, как подчеркнули в ведомстве, неоднократно признавалась лучшей в мире.

"В 2025 году она вновь стала абсолютным лидером по популярности в метро и сегодня не имеет равных по удобству, безопасности и надежности. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать билетные решения на базе "Тройки" для комфорта жителей", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как добавили в Дептрансе, с 2013 года было выпущено более 54 миллионов транспортных карт. Производство "Тройки" полностью локализовано в столице, и она полностью переведена на российский чип.

Более того, ежегодно экономия за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов составляет более 2,5 миллиарда рублей. Также "Тройка" работает в более чем 20 регионах страны.

Ранее стало известно, что пользователи Android теперь могут пополнить "Тройку" и карту москвича через платежный сервис Mir Pay в приложении "Метро Москвы". Для этого пассажирам нужно всего лишь добавить данные банковской карты в сервис, выбрать способ оплаты и подтвердить платеж.

По данным Дептранса, в конце 2025 года услугами мобильного приложения каждый день пользовались уже свыше 3 миллионов человек.

