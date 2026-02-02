Украинские моряки с танкера "Маринера" опасаются возвращения на родину

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Украинские члены экипажа танкера "Маринера", захваченного ВМС США, не планируют возвращаться в родную страну, опасаясь уголовного преследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Всего экипаж состоял из 28 человек. <...> 17 моряков – граждане Украины. Большинство из числа украинцев – выходцы из Одесской области, часть из Херсонской, есть и моряк из Киева", – следует из материала.

Как отметили украинские моряки всех их, кроме старшего помощника, уже отпустили, однако возвращение домой они связывают с риском обвинений в государственной измене.

Судно "Маринера" было задержано 7 января. Оно шло в водах Северной Атлантики под российским флагом. В Белом доме тогда указали, что перевозивший нефть танкер якобы не принадлежал конкретной стране, но был частью теневого флота Венесуэлы.

В МИД РФ потребовали от Соединенных Штатов обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами на судне, а также не препятствовать их возвращению на родину. В конце января российских моряков отпустили.