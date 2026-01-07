МИД РФ призвал обеспечить гуманное обращение с гражданами России на судне "Маринера"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне "Маринера". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД России.

В дипломатическом ведомстве отметили, что внимательно следят за сообщениями о высадке военных Соединенных Штатов на танкер "Маринера". Поэтому, с учетом поступающей информации о наличии среди экипажа граждан РФ, МИД потребовал от Вашингтона неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.

О задержании нефтяного танкера стало известно 7 января. По данным Европейского командования Вооруженных сил США, это произошло из-за якобы нарушения санкций.

При этом министр обороны Штатов Пит Хегсет связал инцидент с блокадой подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефтью. Минтранс России назвал захват судна незаконным и напомнил, что это произошло в открытом море за пределами территориальных вод какого-либо государства.

