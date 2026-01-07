Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 19:12

Политика

МИД РФ призвал обеспечить гуманное обращение с гражданами России на судне "Маринера"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне "Маринера". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД России.

В дипломатическом ведомстве отметили, что внимательно следят за сообщениями о высадке военных Соединенных Штатов на танкер "Маринера". Поэтому, с учетом поступающей информации о наличии среди экипажа граждан РФ, МИД потребовал от Вашингтона неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.

О задержании нефтяного танкера стало известно 7 января. По данным Европейского командования Вооруженных сил США, это произошло из-за якобы нарушения санкций.

При этом министр обороны Штатов Пит Хегсет связал инцидент с блокадой подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефтью. Минтранс России назвал захват судна незаконным и напомнил, что это произошло в открытом море за пределами территориальных вод какого-либо государства.

Читайте также


политика

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика