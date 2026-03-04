Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 10:26

Технологии

В Windows 11 после обновления появился баг, отключающий интернет

Фото: 123RF.com/dimarik16

После обновления Windows 11 на компьютере могут сбрасываться настройки интернет-соединения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Neowin.

С такой проблемой уже столкнулся один из пользователей. Он обновил компьютер с Windows 11 23H2 до 25H2, после чего на устройстве пропало интернет-подключение. Оказалось, что после обновления на устройстве возник баг, сбросивший настройки сети.

Выяснилось, что в ходе обновления произошла ошибка, которая удалила папку Dot3Svc, где хранились политики и параметры NAC – системы контроля доступа к сети.

Как отметил владелец компьютера, восстанавливать все параметры пришлось самостоятельно, так как операционная система не смогла сделать это автоматически. При этом папка Dot3Svc исчезала с устройства после каждого обновления, и ПК отключался от сети до выполнения команды gpupdate после подключения к интернету.

Корпорация Microsoft пока никак не прокомментировала эту проблему.

Ранее разработчик отказался от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) во все функции Windows 11. Причиной стало недовольство пользователей.

В частности, корпорация не станет добавлять новые ИИ-функции в текстовый редактор Notepad и графический редактор Paint. Было решено убрать ряд спорных опций и отказаться от бренда Copilot.

Читайте также


технологии

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика