В Windows 11 после обновления появился баг, отключающий интернет

Фото: 123RF.com/dimarik16

После обновления Windows 11 на компьютере могут сбрасываться настройки интернет-соединения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Neowin.

С такой проблемой уже столкнулся один из пользователей. Он обновил компьютер с Windows 11 23H2 до 25H2, после чего на устройстве пропало интернет-подключение. Оказалось, что после обновления на устройстве возник баг, сбросивший настройки сети.

Выяснилось, что в ходе обновления произошла ошибка, которая удалила папку Dot3Svc, где хранились политики и параметры NAC – системы контроля доступа к сети.

Как отметил владелец компьютера, восстанавливать все параметры пришлось самостоятельно, так как операционная система не смогла сделать это автоматически. При этом папка Dot3Svc исчезала с устройства после каждого обновления, и ПК отключался от сети до выполнения команды gpupdate после подключения к интернету.

Корпорация Microsoft пока никак не прокомментировала эту проблему.

Ранее разработчик отказался от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) во все функции Windows 11. Причиной стало недовольство пользователей.

В частности, корпорация не станет добавлять новые ИИ-функции в текстовый редактор Notepad и графический редактор Paint. Было решено убрать ряд спорных опций и отказаться от бренда Copilot.

