Для устаревшей Windows 10 вышло первое в 2026 году обновление безопасности

Фото: depositphotos/dennizn

Владельцев устаревших версий операционной системы Windows 10 призвали установить первое обновление в 2026 году. Об этом сообщило издание PCWorld.

Журналисты обратили внимание на выпуск обновления KB5073724, которое стало доступно для пользователей персональных компьютеров с Windows 10 21H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 и Windows 10 22H2, имеющих регистрацию в программе расширенных обновлений ESU, поскольку с октября 2025 года компания Microsoft прекратила выпуск регулярных патчей.

Уточняется, что обновление не добавляет новых функций, но Microsoft настоятельно рекомендует его срочно установить.

В свою очередь, эксперты выяснили, что KB5073724 включает функцию безопасной загрузки, а также удаляет из системы устаревшие и потенциально опасные драйверы agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) и smserial.sys (x86).

"На момент написания этой статьи Microsoft не упоминает о каких-либо проблемах, актуальных для частных пользователей, которые могли бы вызвать неполадки при установке обновления KB5073724 на компьютеры с Windows 10", – говорится в материале.

Немногим ранее пользователи операционной системы Windows 11 столкнулись с проблемой после выхода январского обновления версии 23H2. Техника перестала реагировать на команды перехода в режим сна или выключения, из-за чего приходилось прибегать к принудительным методам.

Корпорация Microsoft признала наличие проблемы и сообщила, что вместо выполнения команды выключения или перехода в спящий режим компьютер может перезагрузиться. В качестве временного решения пользователям предложили использовать команду "shutdown /s /t 0" в терминале для выключения ПК.