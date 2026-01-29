Программу для всей семьи на выходные подготовили на площадках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Горожане и гости столицы с 30 января по 1 февраля в рамках проекта "Зима в Москве" смогут посетить ледовые шоу на катках, спектакли, спортивные турниры, фестиваль и мастер-классы, а также много другое. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ледовые шоу на катках

30-го числа посетители катка на ВДНХ смогут принять участие в мероприятиях "Музыка кино", включая мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, танцы и многое другое. Развлекательная программа пройдет с 17:30 до 21:30, для входа необходим билет на каток.

В тот же день в 17:00 на катке парка "Печатники" состоится шоу "Ледовая сансара", а в 16:00 на катке в парке 850-летия Москвы – спектакль "Алиса в Стране чудес".

На фестивальной площадке "Авиационная" 31 января с 14:00 до 14:45 и с 15:30 до 16:15 состоится ледовое шоу "Белоснежка". Вход свободный. При этом в парке "Надежда" в 14:00 начнется праздник "Снежный покров: ярмарка затей в "Надежде", который включит игры в зимнюю "Дженгу", "Гигантский футбол", эстафету, перетягивание каната и многое другое.

В рамках фестиваля "Московские традиции", который состоится 31 января, пройдет игра в хоккей в валенках. Состязания организуют на катках в Парке Горького, в музее-заповеднике "Коломенское", на стадионе "РЖД Арена", в олимпийском комплексе "Лужники", на стадионе "Авангард" и в конноспортивном комплексе "Битца". Участие бесплатное, регистрация не требуется.



Тематическую программу подготовили 31 января в усадьбе Воронцово, парках "Сокольники" и "Ходынское поле". Для посещения мероприятий необходимо приобрести билет на каток. Кроме того, ледовое шоу "Белоснежка" состоится 1 февраля на катке площадки "Коптево". Вход свободный.

Мероприятие в честь освобождения Ленинграда от блокады и разгрома немецких войск под Сталинградом пройдет на катке на Стройковской улице. Юные гости смогут написать письма участникам СВО в виде фронтового треугольника. В это же время в Таганском районе пройдут мастер-класс по скандинавской ходьбе и катание на коньках.

В "Лужниках" на катке "Южный" олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет мастер-классы по фигурному катанию, мероприятия состоятся 30 января с 14:00 до 15:00 и 1 февраля с 15:30 до 16:30.

При этом 31-го числа с 13:00 до 14:00 ожидается мастер-класс от заслуженного тренера России Даниила Глейхенгауза. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Здесь же 1-го числа с 14:30 до 17:30 состоится спортивный праздник "Мультфестиваль".

30 и 31 января, а также 1 февраля на катке на площади Революции состоится ледовое шоу "Композиторы-2". Вход платный.

Мастер-классы в арт-павильоне "Фабрика подарков"

Гостей арт-павильона "Фабрика подарков" в парке искусств "Музеон" 30 января с 15:00 до 16:30 ожидает мастер-класс "Снежинки 3D", а с 17:00 до 18:30 гостей приглашают на занятие по рисованию новогодних пейзажей.

На следующий день с 17:00 до 18:30 пройдет мастер-класс по изготовлению значков, а с 21:00 до 22:00 будет работать свободная игровая зона. Вход на все мероприятия свободный.

Турниры для всей семьи

Семьи с детьми смогут принять участие в игре в городки и боях на мечах 31 января в сквере "Надежда" и 1 февраля – на спортплощадке Нагатинской набережной, а также в турнирах по брумболу – 31 января в Фестивальном парке и 1 февраля – на площади Туве Янссон, в игре в снежки – 31 января в Липовом парке и 1 февраля – в детском парке "Фили".

Кроме того, горожане примут участие в турнирах и мастер-классах по армрестлингу, кистевому силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната 31 января у ротонды на бульваре Генерала Карбышева и 1 февраля – на стадионе "Авангард".

Также можно принять участие в преодолении полосы препятствий из батутов, попробовать себя в испытаниях на баланс и меткость 31 января в сквере имени М. П. Судакова и 1 февраля – в сквере недалеко от станции метро "Некрасовка". Здесь же семейные команды ждут спортивный маршрут с мини-гольфом, дженгой, эстафетами по футболу и фитнесу.

Кроме того, юные москвичи вместе с родителями смогут принять участие в фитнес-зарядке и веселых стартах с батутами и аттракционами 31 января в Фестивальном парке и 1 февраля – на площади Туве Янссон. Участие бесплатное, регистрация не требуется.

Спектакль в кинопарке "Москино"

31-го числа в кинопарке "Москино" в "Театре Гонзаги" ожидается спектакль "Клоп" по пьесе Владимира Маяковского. Представление состоится в 14:00 и в 16:00, вход по билету в кинопарк.

Фестиваль "Усадьбы Москвы"

Увидеть актеров в исторических костюмах, окунуться в атмосферу усадебной Москвы, принять участие в интерактивах, дворянских играх и многом другом можно в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" в музее-заповеднике "Коломенское". Площадка действует 31 января и 1 февраля с 11:00 до 21:00.

В выходные с 12:30 до 17:00 также будет работать уличный театр. Кроме того, в "Коломенском" с 15:00 до 21:00 можно посетить чайную станцию.

Усадебную почту в рамках фестиваля можно найти на Манежной и Болотной площадях. Желающие могут подписать праздничную открытку с видами московских усадеб и отправить ее в любую точку России.

Также для горожан разработали зимний маршрут "Москва усадебная", по которому можно пройти в любой день до 28 февраля в часы работы усадеб. Билеты для посещения учреждений можно приобрести в кассах или сервисе Russpass.

В рамках игры горожане смогут пройти 14 старинных имений и получить специальные штампы. За разное количество собранных штампов гражданам дадут различные призы, включая чай, термокружку и беспроводную колонку. Те, кто успеет собрать все 14 штампов до 25 февраля, претендуют на участие в розыгрыше суперприза – чаепития с актером Милошем Биковичем.

Благотворительные акции

До конца зимы, а именно до 28 февраля, в Москве действуют различные благотворительные акции. Горожанам доступны свыше 30 павильонов "Фабрики подарков" от проекта "Москва помогает". Волонтеры принимают подарки для участников специальной военной операции, детей, проживающих в новых регионах, зоотовары для бездомных животных, а также предлагают подписать открытки.

Павильоны открыты на Тверской площади, Новом Арбате, площади Революции, Красной площади и в других местах. Принимая участие в акции "Ход добра" москвичи могут также передать военным настольные игры. Подарки принимаются не только в штабах "Москва помогает" и в павильонах "Фабрика подарков", но и в центрах "Доброе место".

Кроме того, в рамках акции "Накорми друга" горожане могут передать зоотовары для эвакуированных животных, содержащихся в приютах Белгородской и Курской областей. В павильонах "Фабрика подарков" принимаются сухой и влажный корм для собак и кошек, витаминные добавки, поводки, ошейники, лежанки, наполнители, одноразовые пеленки, а также моющие и дезинфицирующие средства.

Также граждане могут отдать в дар светоотражающие браслеты, наклейки и другие элементы, повышающие видимость в темное время суток, в рамках акции "Свет добра". Вся помощь будет направлена в адрес жителей приграничья России.

На фестивальных площадках проекта "Зима в Москве" проходит и акция "Зима в объективе". Каждую субботу и воскресенье с 17:00 до 20:00 волонтеры делают снимки москвичей в районе площади Революции и Тверской площади, фиксируя улыбки и праздничное настроение горожан на фоне украшенной Москвы.

Ранее стало известно, что с 1 февраля на цифровой достопримечательности "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье" будут демонстрировать программу "Россия объединяет". Она расскажет о культуре и географии страны. Показы будут проходить каждый день, кроме понедельника.

