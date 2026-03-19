Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в 113 долларов за баррель впервые с 9 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации, актуальной на 08:49 по московскому времени, цена горючей жидкости с поставками в мае выросла на 4,62% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 112,34 доллара. Однако за несколько минут до этого показатель устанавливался на 113 долларах.

Рост показал и майский фьючерс на WTI. Он подорожал на 1,11%, до 96,52 доллара.

Напряженность на рынке обострилась после начала полномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана. В качестве ответных мер Тегеран атаковал Тель-Авив и американские военные базы, а затем закрыл Ормузский пролив, объявив, что будет атаковать любые суда, которые попытаются пройти через него, включая нефтяные танкеры.

Для снижения цен на топливо глава Белого дома Дональд Трамп на 60 дней разрешил иностранным судам перевозить нефть между американскими портами. Вашингтонская администрация подчеркивала, что данные меры обеспечат беспрепятственный доступ к важным ресурсам, таким как нефть, природный газ, удобрения и уголь.

Более того, министерство финансов США разрешило операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA и связанными с ней структурами.

Однако данные меры пока не привели к ощутимому результату. Например, накануне, 18 марта, стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае превышала 110 долларов за баррель.

