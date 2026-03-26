26 марта, 17:55

Политика

Трамп опубликовал ссылку на материал об обсуждении в Киеве поддержки Байдена

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Truth Social ссылку на публикацию, в которой сказано, что власти Украины обсуждали возможность направить предоставленные Вашингтоном средства на поддержку 46-го президента США Джо Байдена на выборах 2024 года.

Трамп никак не прокомментировал материал американского портала Just The News. В нем говорится, что разведывательные службы США "перехватили сообщения правительства Украины", которые касались обсуждения плана перенаправить в Америку "сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков, выделенных на развитие чистой энергетики" на Украине.

Суть плана, по данным СМИ, состояла в том, чтобы направить эти деньги на финансирование кампании по переизбранию Байдена и Национального комитета Демократической партии. Данная информация приводится в рассекреченном докладе разведки, который был получен журналистами портала.

Помимо этого указано, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард недавно узнала об этих перехваченных сообщениях. Она поручила сотрудникам Агентства по международному развитию выяснить, был ли этот план осуществлен, чтобы решить, нужно ли передать эти сведения ФБР для предъявления обвинений.

Помощники Габбард при этом не выявили "значимых свидетельств" того, что при администрации Байдена было проведено "тщательное расследование" в связи со случившемся. Более того, согласно данным СМИ, в 2022 году в обсуждении этого плана принимали участие американские чиновники.

Ранее Трамп заявил о необходимости расследовать, как именно были потрачены средства, которые Вашингтон выделял Киеву в качестве помощи. По его словам, администрация Байдена передала Украине 350–400 миллиардов долларов наличными и с этими деньгами необходимо разобраться. Он также подчеркнул, что Штаты больше не финансируют Украину, а оружие теперь продается по полной стоимости.

